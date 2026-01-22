Вестник Кавказа

Экс-замминистра здравоохранения задержан в Грузии

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший замглавы Минздрава Грузии задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Сотрудники следственной службы грузинского Минфина взяли под стражу экс-заместителя министра здравоохранения Илью Гудушаури, сообщили в пресс-службе.

Бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, как было установлено в ходе расследования, Гудушаури, находясь на посту руководителя тендерной комиссии министерства, искусственно остановил тендер на приобретение машин скорой помощи, который был объявлен в 2022 году. На тот момент у тендера уже определился победитель.

В следующем году Гудушаури дал подчиненным задание открыть новый тендер, однако его условия были составлены так, чтобы они подходили определенной компании.

Затем Минздрав выплатил этой компании 2,1 млн лари без всякого повода.

Теперь Гудушаури может попасть в тюрьму на 5 лет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
670 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.