Экс-замминистра здравоохранения задержан в Грузии

Бывший замглавы Минздрава Грузии задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Сотрудники следственной службы грузинского Минфина взяли под стражу экс-заместителя министра здравоохранения Илью Гудушаури, сообщили в пресс-службе.

Бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, как было установлено в ходе расследования, Гудушаури, находясь на посту руководителя тендерной комиссии министерства, искусственно остановил тендер на приобретение машин скорой помощи, который был объявлен в 2022 году. На тот момент у тендера уже определился победитель.

В следующем году Гудушаури дал подчиненным задание открыть новый тендер, однако его условия были составлены так, чтобы они подходили определенной компании.

Затем Минздрав выплатил этой компании 2,1 млн лари без всякого повода.

Теперь Гудушаури может попасть в тюрьму на 5 лет.