Депутаты Госдумы приглашены в Вашингтон

Визит нескольких депутатов Государственной Думы в Вашингтон, по словам конгрессвумен Анны Паулины Луны, может состояться в январе.

Несколько депутатов российской Госдумы приглашены в Вашингтон, на консультации с членами Конгресса, рассказала член Палаты представителей Анна Паулина Луна (представительница Республиканской партии, от штата Флорида).

По ее словам, она направила официальное приглашение четырем российским законодателям – посетить Вашингтон позднее в январе. Для этого Луна заранее получила соответствующее разрешение Госдепартамента.

Конгрессвумен уточнила, что российские депутаты могут провести встречи с членами Конгресса. На повестке будут в том числе переговоры по поводу ситуации на Украине.

"Мир всегда должен одерживать верх, а ведущую роль в переговорах должны играть здравомыслящие люди"

– Анна Паулина Луна

Американский законодатель выразила благодарность госсекретарю США Марко Рубио за оказанную ей помощь с организацией визита.