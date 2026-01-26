Путин и аш-Шараа проведут в среду переговоры

Президент России встретится завтра с президентом Сирии. Переговоры пройдут в российской столице.

В среду, 28 января, состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом сказано на сайте Кремля.

Переговоры пройдут в Москве.

"Двадцать восьмого января состоятся переговоры президента Российской Федерации Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом"

– пресс-служба Кремля

Напомним, предыдущая встреча президентов РФ и САР прошла в Москве в середине октября 2025 года.