Вестник Кавказа

Баку и Ереван договорились о поставках СПГ и битума в Армению

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Армения договорились о поставках СПГ и битума через территорию АР. Поставки будут осуществляться по железной дороге.

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил, что Баку и Ереван договорились о поставках в Армению СПГ и битума через территорию Азербайджана. 

"Между Арменией и Азербайджаном достигнута договоренность о железнодорожной перевозке сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. Наши предприниматели уже могут воспользоваться этой возможностью"

– Геворг Папоян 

Напомним, что в конце прошлого года Армения начала получать грузы через территорию Азербайджана. В частности, в РА осуществили поставку зерновых, Азербайджан также начал поставлять бензин и дизельное топливо. 

Президент АР Ильхам Алиев в рамках форума в Давосе заявил, что Армения в обозримой перспективе сможет получать грузы напрямую из Азербайджана. По словам Алиева, Баку также получил запрос из Еревана о транзите грузов в РФ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.