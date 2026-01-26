Баку и Ереван договорились о поставках СПГ и битума в Армению

Азербайджан и Армения договорились о поставках СПГ и битума через территорию АР. Поставки будут осуществляться по железной дороге.

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил, что Баку и Ереван договорились о поставках в Армению СПГ и битума через территорию Азербайджана.

"Между Арменией и Азербайджаном достигнута договоренность о железнодорожной перевозке сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. Наши предприниматели уже могут воспользоваться этой возможностью"

– Геворг Папоян

Напомним, что в конце прошлого года Армения начала получать грузы через территорию Азербайджана. В частности, в РА осуществили поставку зерновых, Азербайджан также начал поставлять бензин и дизельное топливо.

Президент АР Ильхам Алиев в рамках форума в Давосе заявил, что Армения в обозримой перспективе сможет получать грузы напрямую из Азербайджана. По словам Алиева, Баку также получил запрос из Еревана о транзите грузов в РФ.