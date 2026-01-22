Вестник Кавказа

Трамп сможет назначать чиновников в Газу через Совет мира – СМИ

The New York Times: Дональд Трамп будет обладать всей полнотой власти в рамках созданного Совета мира. Он сможет назначать чиновников в административный аппарат Газы, а также утверждать решения органа.

Лидер США Дональд Трамп будет обладать широкими полномочиями в рамках созданного для управления Газой Совета мира. В частности, президент США сможет принимать кадровые решения, назначая чиновников в новую администрацию сектора Газа, информирует The New York Times. 

"Трамп сможет назначать высокопоставленных должностных лиц, которые будут помогать в управлении Газой, а также распределять их полномочия... Кроме того, Трамп получит право утверждать резолюции и приостанавливать их действие в экстренных случаях"

– The New York Times 

Напомним, что лидер США Дональд Трамп инициировал создание Совета мира по восстановлению сектора Газа. В состав нового органа вошли представители 19 стран мира, церемония создания структуры состоялась в Давосе.

