Посольство РФ выразило благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации россиян из Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российское посольство в Тегеране выразило благодарность Азербайджану за помощь при эвакуации граждан РФ из Ирана.

Посол России в Тегеране Алексей Дедов подтвердил полное завершение процесса выезда российских граждан из Ирана и выразил признательность властям Азербайджана за помощь в эвакуации.

Дипломат сообщил, что абсолютно все россияне, которые планировали покинуть территорию Ирана транзитом через Азербайджан, уже успешно пересекли государственную границу.

"Выехали все, кто намеревался. Пользуясь случаем, выражаю благодарность азербайджанским властям и нашему посольству в Баку за неизменное содействие в данном вопросе"

- Алексей Дедов

Российский дипломат также детально объяснил порядок пересечения азербайджанской границы. Иностранцы не могут въехать в Азербайджан без специального пропускного кода от местных властей. Чтобы оформить такой пропуск, гражданам нужно заранее передать данные своего загранпаспорта в посольство. Само ожидание разрешения после подачи заявки занимает около двух дней.

Вам может быть интересно

