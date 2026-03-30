Посольство РФ выразило благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Посол России в Тегеране Алексей Дедов подтвердил полное завершение процесса выезда российских граждан из Ирана и выразил признательность властям Азербайджана за помощь в эвакуации.
Дипломат сообщил, что абсолютно все россияне, которые планировали покинуть территорию Ирана транзитом через Азербайджан, уже успешно пересекли государственную границу.
"Выехали все, кто намеревался. Пользуясь случаем, выражаю благодарность азербайджанским властям и нашему посольству в Баку за неизменное содействие в данном вопросе"
- Алексей Дедов
Российский дипломат также детально объяснил порядок пересечения азербайджанской границы. Иностранцы не могут въехать в Азербайджан без специального пропускного кода от местных властей. Чтобы оформить такой пропуск, гражданам нужно заранее передать данные своего загранпаспорта в посольство. Само ожидание разрешения после подачи заявки занимает около двух дней.