Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 146 человек

Эвакуация с территории Ирана через пограничный пункт "Астара" продолжается: на сегодняшний день страну через Азербайджан покинули 3 146 граждан разных государств.

За период с 28 февраля по 31 марта через пункт "Астара" на ирано-азербайджанской границе в Азербайджан прибыли граждане 78 стран.

Среди эвакуированных числится 551 гражданин Азербайджана.

Наибольшее количество среди эвакуированных составили граждане Китая – 728 человек. Также достаточно большое количество было эвакуировано граждан России – 351 человек.

Кроме того, среди них оказались представители:

Таджикистана - 187 человек

Грузии - 19 человек

Узбекистана - 16 человек

Казахстана - 13 человек

Кыргызстана - 6 человек.