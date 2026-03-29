Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 146 человек

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 146 человек
Эвакуация с территории Ирана через пограничный пункт "Астара" продолжается: на сегодняшний день страну через Азербайджан покинули 3 146 граждан разных государств.

По сообщению официальных источников, в настоящее время из Ирана в общей сложности было эвакуировано 3146 человек.

За период с 28 февраля по 31 марта через пункт "Астара" на ирано-азербайджанской границе в Азербайджан прибыли граждане 78 стран.

Среди эвакуированных числится 551 гражданин Азербайджана.

Наибольшее количество среди эвакуированных составили граждане Китая – 728 человек. Также достаточно большое количество было эвакуировано граждан России – 351 человек.

Кроме того, среди них оказались представители: 
Таджикистана - 187 человек
Грузии - 19 человек
Узбекистана - 16 человек
Казахстана - 13 человек
Кыргызстана - 6 человек.

