Свыше 3 тыс человек были эвакуированы из Ирана

По сообщению официальных источников, на сегодняшний момент из Ирана через Азербайджан было эвакуировано 3 094 человека.
За период с 28 февраля по 30 марта границу через пограничный пункт "Астара" пересекли граждане 77 стран.
Наибольшее количество среди эвакуированных составили граждане Китая – 728 человек. Также достаточно большое количество было эвакуировано граждан России – 354 человека.
Кроме того, были эвакуированы 536 граждан Азербайджана.
Достаточно большое количество человек из числа эвакуированных являются гражданами Бангладеш — 198, Таджикистана — 187, Пакистана — 148, Индии — 196 соответственно.