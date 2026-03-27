Свыше 3 тыс человек были эвакуированы из Ирана

Свыше 3 тыс человек были эвакуированы из Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эвакуация с территории Ирана продолжается: на сегодняшний день страну покинули 3 094 граждан разных государств.

За период с 28 февраля по 30 марта границу через пограничный пункт "Астара" пересекли граждане 77 стран.

За период с 28 февраля по 30 марта границу через пограничный пункт "Астара" пересекли граждане 77 стран.

Наибольшее количество среди эвакуированных составили граждане Китая – 728 человек. Также достаточно большое количество было эвакуировано граждан России – 354 человека. 

Кроме того, были эвакуированы 536 граждан Азербайджана.

Достаточно большое количество человек из числа эвакуированных являются гражданами Бангладеш — 198, Таджикистана — 187, Пакистана — 148, Индии — 196 соответственно.

 

