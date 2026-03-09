За месяц войны из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 3000 человек

За период с 28 февраля по 27 марта из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 3040 человек. Из-за военных действий в Азербайджан из Ирана эвакуированы граждане 78 стран.

По сообщению официальных источников, свыше 3040 человек были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара", расположенный на южной границе республики у побережья Каспийского моря

За период с 28 февраля по 27 марта эту границу пересекли граждане 78 стран.

Среди них:

Азербайджан - 516 человек

Россия - 343 человека

Таджикистан - 187 человек

Грузия - 16 человек

Узбекистан - 16 человек

Казахстан - 13 человек

Кыргызстан - 5 человек

Напомним, война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В результате этих боевых действий погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников.

В ответ КСИР нанес массированные ракетные удары по Израилю, а также по американским базам в Персидском заливе и соседних арабских странах. После этого началась массовая эвакуация в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".