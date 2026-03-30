Израиль ищет союзников в противостоянии с Ираном

Премьер Израиля сообщил о поиске новых союзников для борьбы с иранской угрозой. По его словам, еврейское государства уже занимается созданием союзов с важными региональными странами.

Израиль хочет найти новых союзников в регионе для противостояния с Ираном. Об этом 31 марта сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что изначально Израиль воевал с Исламской Республикой в одиночку, а сегодня ему в этом помогают Соединенные Штаты.

"До сих пор мы воевали против Ирана в одиночку. Сегодня мы сражаемся плечом к плечу с Соединенными Штатами, поддерживая беспрецедентное историческое сотрудничество между президентом Трампом и мной, а также между ВС США и Армией обороны Израиля"

– Биньямин Нетаньяху

Он добавил, что сейчас еврейское государство не только укрепило союз с США, но и создает новые союзы с важными странами региона против общей иранской угрозы.

"Надеюсь, что вскоре, граждане Израиля, я смогу рассказать вам больше об этих важных союзах"

– израильский премьер

Напомним, США и Израиль начали военную кампанию против Ирана в конце февраля. В ходе этой кампании они наносят удары по объектам, расположенным в крупнейших городах Исламской Республики. В ответ Иран атакует территорию Израиля и американские военные базы в странах Ближнего Востока.