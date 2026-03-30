Ситуацию вокруг Ирана обсудили главы МИД РФ и Омана

Сергей Лавров созвонился во вторник с коллегой из Омана. Центральной темой разговора стали военные действия США и Израиля против Ирана.

Во вторник, 31 марта, главы МИД России и Омана Сергей Лавров и Бадра Бен Хамуда Аль-Бусаиди провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

Одной из главных тем беседы стала кризисная ситуация вокруг Ирана. В частности, министры поговорили о поиске путей прекращения военных действий.

"Подтверждена необходимость незамедлительного возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования на основе международного права и при учете законных интересов всех государств региона"

– МИД РФ

В ходе разговора руководитель российского внешнеполитического ведомства подтвердил готовность России содействовать поиску компромиссных развязок и твердый настрой на поддержание плотной координации с оманскими партнерами, в том числе на площадке ООН, в целях скорейшей деэскалации и недопущения разрастания вооруженного конфликта.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносят удары по объектам, расположенным на территории Исламской Республики. В ответ Иран атакуют территорию еврейского государства и американские объекты в странах Ближнего Востока.