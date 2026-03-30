Мир должен отреагировать на атаки по энергоструктуре Ирана – Аракчи

Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что удары США по иранским энергетическим объектам являются преступлением и призвал мировое сообщество на это отреагировать.

Угрозы властей США атаковать объекты энергетической и промышленной инфраструктуры Ирана – это преступление, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

В официальном сообщении пресс-службы дипведомства уточняется, что данное заявление было сделано в ходе телефонного разговора Аракчи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Риторика американских властей, содержащая явные угрозы атаковать энергетическую и производственную инфраструктуру Ирана, сама по себе является преступной"

– пресс-служба МИД Ирана

Глава иранского министерства иностранных дел отметил, что на эти угрозы стоит немедленно соответствующе отреагировать всему мировому сообществу, поскольку такие угрозы – полное нарушение основополагающих принципов международного права и гуманитарных норм.

"Мировое сообщество должно решительно отреагировать на это"

– Аббас Аракчи