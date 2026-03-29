Иран призвал вывести войска США из региона

Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что соседние страны с Ираном должны поддержать его позицию и вывести американские силы из ближневосточного региона.

Странам-соседям Ирана стоит обратить внимание на то, что Соединенные Штаты не способны обеспечить их безопасность, такое заявление сделал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, обращаясь к властям Саудовской Аравии.

В этой связи, ближневосточным странам стоит поддержать иранскую сторону в стремлении немедленно вывести военные силы США из региона, подчеркнул министр.

"Наши атаки (Ирана – ред.) направлены против агрессивного врага, который не ценит арабов или иранцев; врага, который принципиально не способен обеспечить безопасность региона"

– Аббас Аракчи

При этом, он пояснил, что Иран уважает и считает Саудовскую Аравию братской страной.

Кроме того, Аракчи настоятельно рекомендовал обратить внимание на результативность ударов Ирана по военным объектам США в странах Ближнего Востока.

"Пришло время вытеснить американские войска из региона"

– Аббас Аракчи