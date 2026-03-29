Трамп намерен достичь сделки с Ираном до 6 апреля

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки с Ираном до 6 апреля, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент отмечал в своей публикации в Truth Social, что он хочет видеть соглашение в течение 10 дней"

– Кэролайн Левитт

Представитель администрации президента США констатировала, что отведенное на заключение сделки время истекает, и до назначенного срока осталось лишь несколько дней.

"Мы посмотрим, что произойдет за оставшийся период"

– Кэролайн Левитт

Напомним, что на прошлой неделе, 26 марта, Дональд Трамп сообщил о позитивном течении переговоров с Тегераном, в связи с чем, отмечал он, Вашингтон принял решение отложить до 6 апреля уже намеченные удары по электростанциям Исламской Республики.