Арабским странам стоило бы компенсировать расходы США на войну с Ираном – Белый дом

Вашингтон хотел бы, чтобы арабские страны за свой счет оплатили расходы, понесенные Америкой на войну с Ираном, заявили в Белом доме.

США полагают, что арабские страны могли бы погасить траты Вашингтона на военную кампанию против Ирана, такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на соответствующий вопрос.

"Думаю, что президент (США Дональд Трамп - ред.) был бы весьма заинтересован в том, чтобы призвать их сделать это"

– Кэролайн Левитт

В то же время она подчеркнула, что не хотела бы высказываться по этому поводу прежде, чем это сделает американский лидер. Но, добавила Левитт, Трамп, безусловно, обдумывает эту мысль.

Представитель Белого дома заверила, что глава государства сам позднее прокомментирует такую возможность.