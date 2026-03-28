В США заявили о готовности взять под контроль Ормузский пролив

Вашингтон рассчитывает со временем обрести контроль над Ормузским проливом, такое заявление сделал глава Минфина Скотт Бессент.

Он объяснил необходимость такого шага тем, что сложная ситуация с Ираном оказывает негативное влияние на мировые рынки нефти.

Министр также заявил о "хорошем обеспечении" нефтяного рынка, добавив, что при этом любые объемы дополнительного предложения могли бы принести польщу.

Кроме того, американский чиновник констатировал, что определенные страны уже подписали новые соглашения с Ираном, так что Тегеран теперь поставляет больше нефти на мировой рынок.

"Со временем США вернут себе контроль над проливом, и будет обеспечена свобода судоходства, будь то при сопровождении американских кораблей или многонациональной эскортной службы"

– Скотт Бессент