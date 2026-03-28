Вестник Кавказа

В США заявили о готовности взять под контроль Ормузский пролив

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Америка, по словам главы Минфина Скотта Бессента, готова самостоятельно взять под контроль Ормузский пролив, чтобы обеспечивать безопасность судоходства в нем.

Вашингтон рассчитывает со временем обрести контроль над Ормузским проливом, такое заявление сделал глава Минфина Скотт Бессент.

Он объяснил необходимость такого шага тем, что сложная ситуация с Ираном оказывает негативное влияние на мировые рынки нефти.

Министр также заявил о "хорошем обеспечении" нефтяного рынка, добавив, что при этом любые объемы дополнительного предложения могли бы принести польщу.

Кроме того, американский чиновник констатировал, что определенные страны уже подписали новые соглашения с Ираном, так что Тегеран теперь поставляет больше нефти на мировой рынок.

"Со временем США вернут себе контроль над проливом, и будет обеспечена свобода судоходства, будь то при сопровождении американских кораблей или многонациональной эскортной службы"

– Скотт Бессент

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1025 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.