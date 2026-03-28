США не дадут Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив

Решение Ирана не брать плату за проход судов через Ормузский пролив не будет воплощено в реальность – на пути у Тегерана встанет Вашингтон, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.
Дипломат напомнил, что Исламская Республика озвучила решительное намерение взять Ормузский пролив под постоянный контроль на постоянной основе и начать взимать плату за проход, организовав необходимую систему.
"Этому не будет позволено произойти, и у президента есть ряд вариантов, если он решит воспользоваться ими, чтобы предотвратить это"
– Марко Рубио
Напомним, ранее сегодня член комитета по нацбезопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди сообщил, что в законодательном органе готовится новый закон, согласно которому коммерческие суда должны будут платить за использование Ормузского пролива. Таким образом, уточнил парламентарий, судам будет гарантироваться безопасность и сопровождение, но на платной основе.