Вестник Кавказа

США не дадут Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Америка, заверил госсекретарь Марко Рубио, не позволит Ирану сделать платным проход через Ормузский пролив, для это Вашингтон уже подготовил определенные варианты действий.

Решение Ирана не брать плату за проход судов через Ормузский пролив не будет воплощено в реальность – на пути у Тегерана встанет Вашингтон, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

Дипломат напомнил, что Исламская Республика озвучила решительное намерение взять Ормузский пролив под постоянный контроль на постоянной основе и начать взимать плату за проход, организовав необходимую систему.

"Этому не будет позволено произойти, и у президента есть ряд вариантов, если он решит воспользоваться ими, чтобы предотвратить это"

– Марко Рубио

Напомним, ранее сегодня член комитета по нацбезопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди сообщил, что в законодательном органе готовится новый закон, согласно которому коммерческие суда должны будут платить за использование Ормузского пролива. Таким образом, уточнил парламентарий, судам будет гарантироваться безопасность и сопровождение, но на платной основе.

