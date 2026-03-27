Иран сделает платным судоходство в Ормузском проливе

Коммерческие суда обяжут оплачивать транзит через Ормузский пролив после принятия нового закона, сообщил член комитета по национальной безопасности иранского парламента.

В ближайшее время парламент Ирана планирует окончательно утвердить инициативу о введении платы за проход через Ормузский пролив. Информацию об этом подтвердил депутат Алаэддин Боруджерди, отметив подготовку нормативной базы для взимания платы за использование этого стратегического маршрута.

"Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Вскоре с принятием парламентом законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов, предусмотренных законопроектом"

- Алаэддин Боруджерди

Напомним, что война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. КСИР предпринял масштабную ответную операцию против Израиля, а также атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке.

На фоне эскалации конфликта власти Ирана закрыли Ормузский пролив для судов недружественных стран, а несколько танкеров подверглись атакам за попытку прохода без разрешения.

Уже 25 марта глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что Тегеран открыл безопасный транзит для дружественных Ирану государств, среди которых Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан.