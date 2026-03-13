Иран приоткрыл Ормузский пролив

Иранские власти идут на крайне ограниченное открытие судоходства через Ормузский пролив – по несколько судов в день входит и выходит из Персидского пролива с разрешения и под контролем Тегерана.

Согласно данным на сайтах мониторинга судоходства, в эти выходные в Ормузском проливе было на небольшую долю от прежнего трафика восстановлено перемещение кораблей из Персидского залива в открытое море.

Те же данные свидетельствуют, что каждое судно, движущееся как из Персидского залива, так и в Персидский залив, проходит исключительно по маршруту между двумя иранскими островами, Кешм и Ларак, а не через воды между Ираном и ОАЭ.

В субботу из Персидского залива были выпущены семь кораблей, один из них – танкер с аравийской нефтью, следовавший в Пакистан, еще два – газовозы с пунктом назначения в Индии, а остальные четыре – сухогрузы, чье направление не уточняется, пишет Bloomberg.

Есть движение и в обратном направлении – в тот же день в Персидский залив вошли три корабля, из них два, газовоз и сухогруз, плыли к берегам Ирана, а еще один газовоз – в сторону Катара.

Напомним, ранее глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар сообщил о разрешении Тегерана на выход из Персидского залива 20 кораблей, с пунктами назначения в пакистанских портах.

Кроме того, есть аналогичное разрешение у семи танкеров, везущих нефть в Малайзию.