Израиль атаковал ПВО и военную инфраструктуру Ирана

В Израиле сообщили о продолжении массированных ударов по иранским объектам. За минувшие сутки израильские военные атаковали их более двух сотен раз.

Военные Израиля продолжают наносить удары по системам огня и ПВО Ирана, расположенным по всей территории страны. Об этом информирует 31 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В специальных материалах, которые ЦАХАЛ публикует сейчас, демонстрируются точные удары, проведенные под руководством ЛАМДАН по системам ПВО по всему Тегерану"

– армейская пресс-служба

В сообщении подчеркивается, что за минувшие 24 часа было совершено в общей сложности более двух сотен ударов по иранским объектам.

"Помимо поражения системы ПВО, ВВС под руководством АМАН за последние сутки совершили более 230 атак по объектам режима, включая пусковые установки баллистических ракет, готовых к запуску, и объекты производства вооружения"

– ЦАХАЛ