Вестник Кавказа

Транзит через Ормузский пролив упал более чем на 95%

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По данным ООН, транзит судов через фактически перекрытый Ормузский пролив с начала военной кампании США и Израиля против Ирана упал более чем на 95.

Ежедневный транзит судов через Ормузский пролив резко обвалился с момента начала американо-израильской военной операции против Ирана, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Согласно документу, можно говорить о том, что судоходство в Ормузском проливе оказалось парализовано. Объем транзитных перевозок упал более чем на 95%. Проблемы отразились в поставках энергоресурсов и удобрений, вызвав серьезные сбои.

Как говорится в отчете, в начале текущего месяца ежедневный транзит через Ормузский пролив составлял максимум 10 судов. В последнюю неделю февраля, перед началом военной операции США и Израиля против Ирана, он в среднем равнялся 103 судам.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
720 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.