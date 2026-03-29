Комитет парламента Ирана одобрил платный проход через Ормузский пролив

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Профильный комитет иранского парламента высказался за установление платной системы прохода через Ормузский пролив.

Сегодня вечером комитет по нацбезопасности и международной политике парламента Ирана "дал добро" на введение платы на проход коммерческих судов по Ормузскому проливу, передает агентство Tasnim, ссылаясь на члена этого комитета.

Парламентарий пояснил, что, согласно одобренному комитетом плану, будет введен запрет и на проход через Ормузский пролив судов, которые имеют какое-либо отношение к США, Израилю либо государствам, ранее установившим односторонние санкции против ИРИ.

Кроме того, уточняется, что соответствующие пошлины надо будет платить в иранской валюте – риалах.

