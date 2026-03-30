Аббас Аракчи озвучил условия Тегерана для прекращения конфликта

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран настаивает на завершении всех вооруженных конфликтов и требует от противников гарантий ненападения вместе с выплатой компенсаций за нанесенный ущерб.
"Мы не согласны на перемирие и стремимся к полному окончанию войны, не только в Иране, но и во всем регионе. Условия Ирана включают в себя гарантии недопущения повторных агрессий и выплату компенсаций за ущерб"
- Аббас Аракчи
Аракчи также подтвердил факт прямого обмена сообщениями со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, однако категорически отказался называть этот процесс переговорами.
"Я получаю сообщения напрямую от Уиткоффа, как и раньше, но это не означает, что мы ведем переговоры. Это не переговоры, это лишь обмен сообщениями напрямую или через наших друзей в регионе"
- Аббас Аракчи
Официального ответа на предложенный Вашингтоном план урегулирования из 15 пунктов иранская сторона пока не направляла и встречных условий не выдвигала.
Кроме того, Аракчи подчеркнул, что безопасность прохода судов дружественных стран через Ормузский пролив сейчас полностью обеспечена, но для врагов маршрут закрыт, при этом армия готова к любой наземной операции и предостерегает противников от ошибок.