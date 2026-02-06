Астана одобрила соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки с Ереваном

Казахстан и Армения будут сотрудничать в области военной разведки. Сегодня проект соглашения о взаимодействии в данной сфере был утвержден казахстанским правительством.

В Казахстане одобрили проект соглашения с Арменией о взаимодействии в области военной разведки. Об этом информирует 31 марта правительство РК.

Согласно соглашению, представители РК и РА будут обмениваться данными по военно-политическим событиям, которые представляют обоюдный интерес, и информацией по противодействию в отношении международных террористических и других организаций, угрожающих безопасности двух стран.

Данное соглашение также предусматривает проведение совместных мероприятий по подготовке личного состава уполномоченных ведомств.

Кроме того, ни одна из сторон не сможет без согласия другой передавать информацию третьим сторонам.