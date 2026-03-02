Пентагон не исключает размещение сухопутных войск в Иране

Пентагон не исключает размещение сухопутных войск в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава оборонного ведомства США сообщил о том, что в Вашингтоне в настоящее время рассматриваются все варианты развития войны в Иране, в том числе размещение сухопутных войск на территории страны.

Военное командование Соединенных Штатов изучает все ранее предложенные варианты продолжения операции в Иране, такое заявление сделал глава американского Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, вполне вероятно, что американскими военными будет рассмотрен вариант размещения сухопутных войск на территории ИРИ.

Однако, как отметил глава Пентагона, в ближайшее время раскрывать все планы они не намерены, поскольку тогда это лишает армию эффекта неожиданности.

"Мы не будем исключать ни один вариант, включая размещение наземных войск. Суть в том, чтобы быть непредсказуемым и уж точно не давать никому знать, что ты готов делать или не делать"

– Пит Хегсет

