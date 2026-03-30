Три российских контейнеровоза исключены из санкционных списков США

Соединенные Штаты отменили санкции в отношении трех российских контейнеровозов. Об этом сказано в релизе американского министерства финансов.

Речь идет о Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv. Nikolay. По данным США, все они ходят под флагом России.

Первые два были включены в санкционные списки в феврале 2022 года, а третье – в апреле того же года.

Согласно данным сервиса по отслеживанию судов Marinetraffic, в настоящее время Fesco Moneron находится в бухте неподалеку от Магадана, Fesco Magadan — у берегов Японии, а Sv. Nikolay — в Азовском море.