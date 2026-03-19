Делегация Турции обсудит стабилизацию лиры с инвесторами в Лондоне

Министр финансов и глава Центробанка Турции отправились в Лондон. В столице Великобритании они проведут встречи с инвесторами.

Главы Минфина Турции Мехмет Шимшек и председатель Центробанка страны Фатих Карахарн на этой неделе встретятся с инвесторами. Об этом рассказали 30 марта в Минфине республики.

Ожидается, что особое внимание на встрече, которая состоится в Лондоне, будет уделено вопросам снижения инфляции и сильным сторонам экономики в условиях кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, передает Reuters.

Инвесторы также выяснят, будет ли турецкий ЦБ в ближайшем будущем придерживаться своей прежней политики.

Последние такого рода встречи проходили в Великобритании и Соединенных Штатах в январе нынешнего года.

В настоящее время власти Турции предпринимают шаги, направленные на стабилизацию лиры и ограничение воздействия войны в Иране на рынки. В частности, в марте Центробанк республики сохранил ключевую ставку на уровне 37% в связи с рисками инфляции, связанными с последствиями войны. ЦБ также начал продавать свои золотые запасы.