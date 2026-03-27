Путин и Пашинян завтра проведут переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает пресс-служба Кремля, завтра проведут переговоры в Москве.

В сообщении уточняется, что глава правительства Армении будет совершать рабочий визит в Москву.

Главы государств намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы отношений стратегического партнерства и союзничества, существующие между Москвой и Ереваном, а также их интеграционное взаимодействие на евразийском пространстве.

Кроме того, лидеры поговорят на актуальные темы региональной повестки дня, в частности, предполагается затронуть вопрос развития экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.