Казахстан предложил ввести новую памятную дату

В скором времени в памятных датах календаря может появиться новая дата - 26 марта, Международный день Аральского моря, который предложили отмечать казахстанские экологи.

Казахстан выступил с инициативой - учредить Международный день Аральского моря, которая несет особое значение для стран Центральной Азии, в том числе - для Узбекистана, который находится в центре экологических последствий этой катастрофы. Планируется, что рекомендуемая дата, 26 марта, станет новой важной вехой, которая напомнит миру о необходимости совместных действий по спасению Арала, передает Podrobno.uz.

Вскоре это предложение рассмотрит на своем заседании Международный фонд спасения Арала, причем дата события взята неспроста: именно в марте отмечаются другие международные даты, связанные с водой и экологией, а сам фонд празднует очередную годовщину своей деятельности.

Для Узбекистана инициатива имеет особое значение, поскольку большая часть высохшего дна моря, пустыня Аралкум – его территория, и именно здесь последствия экологической катастрофы ощущаются больше всего. Это соляно-песчаные бури, резкое ухудшение климата и роста заболеваний населения региона.

Власти региона полагают: международное признание проблемы привлечет внимание к региону и усилит его поддержку со стороны мирового сообщества.

Напомним, ранее мы писали: экологическую ситуацию в районе Аральского моря будут улучшать совместными усилиями Казахстан и Узбекистан. Посвященное этому и другим аспектам экологического сотрудничества соглашение ратифицировали депутаты верхней палаты парламента Казахстана – Сената. Документ предполагает подготовку совместных мер для исправления экологической ситуации на Аральском море. В том числе планируется наладить борьбу с таким разрушительным явлением, как песчаные и соляные бури. Стороны также намерены заниматься адаптацией к изменению климата.