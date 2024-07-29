Северное Аральское море наполнят к апрелю

До конца марта воды в Северном Аральском море станет на 1,6 млрд куб м больше. Страны Центральной Азии совместно работают над восстановлением водоема.

В Казахстане рассказали, как продвигаются работы по восстановлению Аральского моря.

По данным министерства водных ресурсов и ирригации РК, с октября прошлого года по январь 2025 года в Северное Аральское море поступил 1 млрд кубометров вода, что больше запланированного на 100 млн куб м. В ближайшее время в водоем поступит 1,6 млрд кубометров воды - воды в Северном Арале станет больше к концу марта благодаря договоренностям, достигнутым со странами Центральной Азии.

Площадь Северного Арала на сегодня - 3065 кв км.В настоящее время объем воды в Северном Аральском море составляет 22,1 млрд куб м, к концу текущего года он достигнет 23,4 млрд куб м.

Территории на высохших участках Аральского моря продолжают озеленять, это помогает улучшить экологическую ситуацию в регионе.