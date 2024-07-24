Восстановление Аральского моря: объем воды вырос на 42%

В Казахстане продолжаются работы по наполнению Северного Арала - части Аральского моря, уцелевшей на территории республики. Увеличить объем воды удалось уже на 42%.

В Казахстане завершилась первая фаза проекта по сохранению Аральского моря, об успехах поведал министр водных ресурсов и ирригации республики Нуржан Нуржигитов.

Объем воды в Северном Арале вырос на 42%, до 27 млрд куб м. Снизить соленость воды в водоеме удалось почти в четыре раза, благодаря этому увеличился объем рыболовства - до 8 тыс т в год.

«Проект по восстановлению Арала направлен, прежде всего, на улучшение экологической обстановки региона, развитие рыбного хозяйства и туризма, повышение благосостояния населения»

– министр

Глава ведомства обсудил на встрече с жителями Аральского района Кызылординской области реализацию второй фазы проекта «Региональное развитие и восстановление северной части Аральского моря».