Вестник Кавказа

Дно Аральского моря до конца зимы превратят в лес на 108 тыс га

Сарыкумский бархан
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане на дне высохшего Аральского моря высаживают деревья. До конца зимы планируется озеленить почти 110 тысяч га.

Территории, которые некогда занимали воды Аральского моря, озеленяют в Казахстане.

Для создания лесных насаждений на дне Арала привлечены как государственные, так и частные компании. Заключено соглашение с акиматами Кызылординской и Туркестанской областей, а также с компанией КАТКО (совместное предприятие французской госкомпании Orano Mining SA и АО «НАК «Казатомпром»), поделились в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Казахстана.

Средства КАТКО позволили начать реализацию проекта по озеленению Арала в прошлом году, за две недели в декабре удалось посеять семена на 12 тыс га, в январе и феврале засеять планируется 108 ты га.

Озеленение пустошей Арала улучшает экологию региона и защищает территории от дальнейшего опустынивания.

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