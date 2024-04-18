Уровень воды в Аральском море побил пятилетний рекорд

Аральское море почти полностью наполнили водой впервые за последние 5 лет. Это положительно сказалось как на рыболовстве, так и на туризме.

Аральское море впервые за пять лет наполнено практически полностью. В него влили около 980 куб м воды, рассказали власти Казахстана. До этого в море поступало до 400 млн куб м.

«На сегодня объем воды в Северном Арале составляет 22 млрд кубометров. До этого в поливной период в море поступало 7-10 кубометров воды в секунду, в этом году в 10 раз больше – 60-70 кубометров в секунду»

- заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнолла Казтоганов

Значительный прилив воды оказал положительно воздействие на туризм и рыболовство: море стало менее соленым, и в нем прибавилось рыбы. До этого средний улов рыбаков не превышал 400 т в год. Сейчас они вылавливают более 7 тыс т.

Аральское море расположено на Туранской низменности, в Казахстане и Узбекистане. Оно стало высыхать еще в середине 20 века. На процесс высыхания оказали влияние разные факторы. Одни из них - масштабный водозабор для орошения полей и глобальное потепление.