Вестник Кавказа

США провели бомбардировку оружейных складов в Исфахане – СМИ

Карта Ирана с Ормузским проливом
© Фото: “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью серия авиаударов была произведена американскими военными по складам с оружием в городе Исфахан в Иране, сообщают СМИ.

Исфахан в Иране подвергся атаке США, пишет газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что целью стал крупный склад с боеприпасами. Атака проводилась ночью, американские военные использовали большое число 900-кг противобункерных бомб.

Телеканал Al Hadath ранее этой ночью сообщал, что Исфахан был атакован, в городе произошло несколько взрывов.

Отметим, считается, что в Исфахане остается основная часть имеющегося у Ирана обогащенного урана, который может быть захвачен и вывезен США – президент Дональд Трамп рассматривает такой вариант развития событий.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1170 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.