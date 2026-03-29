США провели бомбардировку оружейных складов в Исфахане – СМИ

Минувшей ночью серия авиаударов была произведена американскими военными по складам с оружием в городе Исфахан в Иране, сообщают СМИ.
Исфахан в Иране подвергся атаке США, пишет газета The Wall Street Journal.
Сообщается, что целью стал крупный склад с боеприпасами. Атака проводилась ночью, американские военные использовали большое число 900-кг противобункерных бомб.
Телеканал Al Hadath ранее этой ночью сообщал, что Исфахан был атакован, в городе произошло несколько взрывов.
Отметим, считается, что в Исфахане остается основная часть имеющегося у Ирана обогащенного урана, который может быть захвачен и вывезен США – президент Дональд Трамп рассматривает такой вариант развития событий.