США могут провести операцию по захвату и вывозу обогащенного урана из Ирана – СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции в Иране, нацеленной на вывоз иранского обогащенного урана, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что если Трамп решится на этот шаг, американским военным предстоит выполнить рискованную и сложную наземную операцию, которая займет по крайней мере несколько дней.

В настоящее время, сообщает газета, американский лидер изучает, насколько такая операция будет опасной для военнослужащих. Трамп открыт к идее проведения операции, но пока не принял решение.

Заполучить иранский обогащенный уран США могут и другим путем: Трамп, как пишет издание, поручил советникам надавить на Тегеран, чтобы Исламская Республика осуществила передачу имеющихся 450 кг обогащенного урана добровольно. Эта мера входит в список условий прекращения конфликта.