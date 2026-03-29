Строительство "Архыза" подорожало более чем в два раза

Стоимость строительства горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, по данным Счетной палаты, выросла более чем в два раза.

Завершение строительства всесезонного курорта "Архыз" обойдется гораздо дороже, чем планировалось изначально, – не в 15,4 млрд, а в 31,2 млрд рублей, рассказал глава Счетной палаты Борис Ковальчук в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как уточняется в документе, изначально проект должен был бы финансироваться из внебюджетных источников, но затем было принято решение изменить модель. В данный момент обсуждается возможность выдачи инвестору гранта из федерального бюджета на сумму 15,3 млрд рублей, могут быть предусмотрены и субсидии на 12,3 млрд рублей. Таким образом, проект развития "Архыза" может получить господдержку более чем на 27 млрд рублей.

В письме также отмечены обнаруженные нарушения в деятельности "Архыза". Так, примерно половина гостиниц действуют не имея юрлица и не платят налоги.

В Минэкономразвития России объяснили удорожание проекта ухудшением макроэкономических условий и более дорогим заемным финансированием, добавив, что изменения требуются и в инфраструктурных решениях..

В пресс-службе самого "Архыза" заявили о новых затратах, среди которых оборудование инженерной защиты, возведение новых объектов инфраструктуры и подорожание оборудования из-за изменившейся рыночной конъюнктуры.

В Счетной палате предложили такие варианты решения возникающих проблем, как дополнительное изменение параметров концессионного соглашения и наращивание эффективности использования бюджетных средств в туристических кластерах, передают "Известия".