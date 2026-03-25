Продление безвиза интересно России и Китаю – Решетников

В продлении безвизового режима заинтересованы РФ и КНР, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

"У нас только-только I квартал по полной отработал. Сейчас подведем итоги. Понятно, что мы заинтересованы и они заинтересованы"

– Максим Решетников

По мнению министра, безвиз необходимо сохранить в любой форме.

Позиция МЭР РФ совместно с МИД РФ по дальнейшему формату будет выработана во втором квартале, уточнил он в беседе с газетой "Известия". Будет приниматься решение о том, следует ли делать договоренности закрепленными во взаимных соглашениях или продолжать шаги в одностороннем режиме.

Взаимный безвизовый режим между Россией и Китаем действует с 15 сентября 2025 года, он введен на год.