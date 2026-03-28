Ракету из Ирана сбили над Турцией – Анкара

Запущенная из Ирана ракета, по сообщению Минобороны Турции, вошла в турецкое воздушное пространство и была успешно нейтрализована.

Баллистическую ракету, которая была запущена с территории Ирана, удалось нейтрализовать над восточной частью Средиземного моря, соответствующее сообщение распространило Минобороны Турции.

"Один баллистический боеприпас, который, как установлено, был запущен из Ирана и вошел в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещннными в Восточном Средиземноморье"

– Минобороны Турции

В турецком оборонном ведомстве подчеркнули, что при любых угрозах в отношении территории и воздушного пространства страны все необходимые шаги совершаются решительно и без каких-либо отлагательств. В министерстве также заверили, что все региональные события тщательно отслеживаются, причем приоритет при этом отдается национальной безопасности.

Напомним, что ракеты из Ирана в течение последнего месяца, пока США и Израиль ведут боевые действия против ИРИ, несколько раз оказывались в воздушном пространстве Турции.