МИД Ирана назвал план США по урегулированию конфликта нереалистичным

В Тегеране считают предложенный Вашингтоном план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта нелогичным и чрезмерным, сообщил представитель иранского МИД.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что полученный от США план урегулирования ближневосточного конфликта является нереалистичным.

По его словам, предложения Вашингтона вызывают настороженность, а позиция Ирана всегда оставалась прозрачной, несмотря на противоречивые действия американских чиновников.



"Мы хорошо знаем, какие рамки для нас приемлемы. Переданные нам материалы, под разными названиями, например, 15 пунктов или меньше, или больше, были нереалистичными, нелогичными и содержали чрезмерные требования"

- Исмаил Багаи

Дипломат сообщил, что Тегеран не верит в искренность намерений Вашингтона вести честный диалог.

"Сейчас мы находимся в условиях, когда военная агрессия США продолжается с большей интенсивностью. Поэтому все наши усилия направлены на самооборону. Мы не считаем эти заявления искренними. Мы на собственном опыте почувствовали предательство дипломатии, которое произошло дважды менее чем за год"

- Исмаил Багаи

Также он подтвердил, что иранские дипломаты не принимали участия в недавней встрече министров Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии в Исламабаде. Он призвал страны региона учитывать, кто именно начал войну, и сохранять реалистичный взгляд на события.



"То, что страны региона обеспокоены миром, это похвально, но Иран требует, чтобы страны, занимающиеся вопросом войны в регионе, учитывали, кто начал эту войну, и имели реалистичный взгляд на события"

- Исмаил Багаи



Ранее американский президент Дональд Трамп сделал заявление о том, что иранское руководство выразило согласие на большинство из 15 пунктов плана по урегулированию, предложенного США. Однако иранская сторона категорически отрицает факт подобных договоренностей, называя слова американского лидера попыткой выдать желаемое за действительное.