Иран согласен с большинством требований США – Трамп

Американский президент сделал заявление о том, что иранское руководство выразило согласие на большинство из 15 пунктов плана по урегулированию, ранее предложенного Соединенными Штатами.

Иран ответил согласием на большинство пунктов американского плана по урегулированию, сделал заявление президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

"Они (иранское руководство – ред.) согласны с нами по поводу плана. Мы попросили о 15 вещах, и по большей части мы попросим еще кое о чем"

– Дональд Трамп

По его словам, сделка между Тегераном и Вашингтоном "будет заключена очень быстро", поскольку нынешнее руководство ИРИ выражает готовность выполнить большую часть требований США.

Тем не менее, Дональд Трамп не исключает и другого варианта развития событий.

"Я думаю, что мы заключим сделку с ними, вполне уверен в этом. Но вполне возможно, что и нет"

– Дональд Трамп

Как подчеркнул американский президент, сейчас в Иране руководство ведет себя очень разумно, фактически, заявил Трамп, это можно считать сменой власти.

В настоящее время непрямые переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников идут хорошо, отметил он.

Кроме того, Трамп заявил о том, что Иран предоставил США нефть, чтобы "доказать свою серьезность".

"И сегодня они преподнесли нам еще один подарок. Они предоставили нам нефть, которую начнут отгружать завтра"

– Дональд Трамп