Иран согласен с большинством требований США – Трамп

Иран ответил согласием на большинство пунктов американского плана по урегулированию, сделал заявление президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.
"Они (иранское руководство – ред.) согласны с нами по поводу плана. Мы попросили о 15 вещах, и по большей части мы попросим еще кое о чем"
– Дональд Трамп
По его словам, сделка между Тегераном и Вашингтоном "будет заключена очень быстро", поскольку нынешнее руководство ИРИ выражает готовность выполнить большую часть требований США.
Тем не менее, Дональд Трамп не исключает и другого варианта развития событий.
"Я думаю, что мы заключим сделку с ними, вполне уверен в этом. Но вполне возможно, что и нет"
– Дональд Трамп
Как подчеркнул американский президент, сейчас в Иране руководство ведет себя очень разумно, фактически, заявил Трамп, это можно считать сменой власти.
В настоящее время непрямые переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников идут хорошо, отметил он.
Кроме того, Трамп заявил о том, что Иран предоставил США нефть, чтобы "доказать свою серьезность".
"И сегодня они преподнесли нам еще один подарок. Они предоставили нам нефть, которую начнут отгружать завтра"
– Дональд Трамп