Вестник Кавказа

Посол Ирана анонсировал расширение войны в случае атаки на остров Харк

Карта Бахрейна
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Иран вправе наносить ответные удары по всем, кто несет ответственность за нападения США и Израиля на его территорию, объявил иранский дипломат Амир Хосейн Хосейни.

Иранский посол в Зимбабве Амир Хосейн Хосейни рассказал о готовности Тегерана расширить боевые действия против Израиля и США в случае попытки американских войск провести наземную операцию на острове Харк.

Он отметил, что Тегеран готов к пропорциональным ответам при любых новых атаках на ключевую инфраструктуру Исламской Республики, в том числе на порт и нефтехранилища на острове Харк.

"Согласно иранской доктрине, ответ не обязательно будет ограничиваться непосредственным районом, подвергшимся нападению, но может предусматривать более широкий круг стратегических целей, связанных с агрессором"

– Амир Хосейн Хосейни

Как пишет ТАСС, посол пояснил, что Тегеран сейчас действует по плану: "за каждый удар по Ирану ответить ущербом для ответственных за атаку". В то же время он подчеркнул, что иранские власти рассчитывают на скорейшее прекращение боевых действий при сохранении территориальной целостности Исламской Республики и реализации ее национальных интересов.

"Иран в первую очередь озабочен безопасностью и благополучием своих граждан"

– Амир Хосейн Хосейни

