Остров-крепость: почему удар по иранскому Харку станет ловушкой для США?

Михаил Богданов

Иран превращает остров Харк в настоящую крепость: КСИР завершает масштабное фортификационное обустройство этого клочка суши, через который идет 90% иранского нефтяного экспорта. Одновременно из Вашингтона поступают сигналы о возможном «сокрушительном финальном ударе» — вплоть до наземного вторжения.

Чем громче звучат угрозы, тем отчетливее проступает главное противоречие: операция, которая должна обрушить иранскую нефтяную артерию, способна обрушить мировой энергорынок и похоронить экономические приоритеты самой администрации США.

Нефтяное сердце Ирана под бетоном

Харк — небольшой (около 32 кв. км) остров в 25 км от иранского побережья. В годы ирано-иракской войны авиация Ирака сбросила на него более полутора тысяч бомб, стремясь перерезать главную экспортную артерию Тегерана. Сегодня здесь расположены ключевые нефтехимические мощности и Иранский нефтяной терминал, обеспечивающий в среднем 1,3–1,6 млн баррелей в сутки (при пике до 2 млн). Уязвимость Харка очевидна, и именно поэтому КСИР превращает его в укрепрайон: береговые батареи, системы ПВО, рассредоточение инфраструктуры, инженерные сооружения, способные выдержать массированный удар.

Укрепление острова выглядит как сигнал, адресованный одновременно и Вашингтону, и мировым рынкам: Иран готов оборонять свой энергетический центр, а любая попытка захватить или блокировать Харк будет стоить нападающей стороне гораздо дороже, чем предполагают авторы «быстрых» военных сценариев.

Варианты Пентагона: между реальностью и дымовой завесой

По данным Axios, американское командование прорабатывает четыре основных варианта силового воздействия:

вторжение или блокада Харка; операция на острове Ларак, где расположены радары и ударные катера, контролирующие Ормузский пролив; захват острова Абу-Муса и двух соседних, на которые претендуют ОАЭ; блокировка судов с иранской нефтью к востоку от пролива.

Параллельно рассматриваются планы наземных рейдов по захвату объектов с высокообогащенным ураном.

Однако военная логика здесь сталкивается с политической и экономической реальностью. Бывший офицер вооруженных сил Швеции, специалист по ПВО Микаэль Вальтерссон обращает внимание на ключевое противоречие:

Операция против Харка возможна, но с равной вероятностью может быть дымовой завесой или способом давления на Иран. Одно ясно точно: она никак не поможет открыть Ормузский пролив. Даже если США временно перехватят контроль над островом, это не снимет угрозу для судоходства — Иран сохранит возможность наносить удары по проливу с других направлений.

Вальтерссон вспоминает книгу Дональда Трампа об искусстве переговоров, где ключевой принцип — максимальное давление на оппонента. Но сейчас, полагает эксперт, этот прием работает против самого Вашингтона:

Иран знает, что Трамп отчаянно хочет снизить цены на нефть и улучшить экономическую ситуацию, особенно в США. Поэтому массированный удар по Харку маловероятен: потеря иранского экспорта и долгосрочный урон для добычи в странах Залива после ответных ударов Ирана усугубят энергетический кризис как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это прямо противоположно тому, чего хочет добиться Трамп

Рынки не верят, союзники сомневаются

Иракский экономический эксперт Омар аль-Халбуси фиксирует тревожный для Вашингтона феномен: мировые рынки перестали воспринимать заявления Белого дома как надежный сигнал:

Трамп известен маневрами в своих высказываниях. Как правило, они направлены на снижение давления на рынки, а не на реальное политическое урегулирование или деэскалацию

По словам аль-Халбуси, трейдеры научились различать тактические колебания риторики и реальные угрозы. Рост цен на нефть продолжается именно потому, что рынки видят: за «отсрочкой ударов» не следует снятие напряжения.

Более того, текущий конфликт, по мнению эксперта, обнажил системную проблему — уязвимость американских гарантий для союзников в Персидском заливе. Угрозы Ирана нанести удары по энергетическим объектам стран Залива в случае атаки на его инфраструктуру стали реальным сдерживающим фактором.

Эта война продемонстрировала слабость американской защиты союзников в регионе

- аль-Халбуси

В этих условиях, полагает он, конфликт будет продолжаться, пока не будут достигнуты его цели, а рынки останутся в состоянии перманентной тревоги.

Саудовская стратегия: переориентация на Красное море

На этом фоне ключевые региональные игроки начинают действовать на опережение. Международный эксперт по нефти Мохаммед Сорур ас-Саббан, старший советник бывшего министра нефти Саудовской Аравии подчеркивает, что вопреки расхожим представлениям, влияние ситуации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах на Эр-Рияд минимально:

Большая часть саудовского экспорта нефти в настоящее время проходит через саудовские порты на Красном море, от порта Янбу в сторону Средиземного моря. Это основное направление для этого экспорта в Европу и другие страны

Саудовская Аравия уже диверсифицировала маршруты поставок, снизив зависимость от проливов, которые могут быть перекрыты в случае эскалации. Однако это не отменяет глобальных последствий. Ас-Саббан прогнозирует дальнейшие потрясения на мировом нефтяном рынке, пока администрация США продолжает «давать советы там и тут, не выполняя их, и продолжает войну». По его мнению, самый быстрый и единственный надежный способ предотвратить экономический кризис — это прекращение конфликта.

Цена эскалации: от $150 за баррель до риска большой войны

Экономические прогнозы, приводимые ас-Саббаном, звучат как предостережение. Он считает, что при продолжении войны цена барреля может достичь 150 дол. в ближайшее время, хотя прогнозы в 200 дол. считает избыточными. Но и 150 дол. — это уровень, который способен раскрутить инфляционную спираль, подтолкнуть процентные ставки к новым пикам и привести мировую экономику к глубокой рецессии.

При этом главными выгодоприобретателями, как ни парадоксально, окажутся американские нефтяные компании.

Эти компании имеют долгую историю на мировых рынках, и повышение цен приводит к значительной прибыли для них

— ас-Саббан

Однако он предостерегает: тактические выгоды для корпораций не компенсируют стратегических рисков для государства: