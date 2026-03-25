Хуситы готовы заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив

Йеменские хуситы, солидарные в противостоянии с США и Израилем с народом Ирана, пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы довести стоимость нефти до 200$ за баррель и ввести мир в глобальный энергетический кризис.

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не исключает блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив, что поднимет цену на нефть до $200 за баррель, заявил в интервью итальянскому порталу InsideOver заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур.

"Это еще предстоит решить. Мы обсуждаем общий план действий с нашими иранскими братьями. Самое важное - дать понять нашим врагам, что мы никогда не сдадимся. Европа тоже должна понять, что если она продолжит быть врагом оси сопротивления, мы поднимем цену на нефть, задушив ее экономику"

- Мухаммед Мансур

В планах движения - блокировка пролива у берегов Йемена по аналогии с действиями Ирана по Ормузскому проливу, добавил чиновник, передает РИА Нвоости.

Напомним, ранее мы писали о том, что йеменские хуситы допускают свое участие в боевых действиях против США и Израиля, сообщил один из лидеров хуситов, пожелавший остаться анонимным. Он отметил, что движение полностью готово в военном отношении ко всем возможным вариантам, однако пока внимательно следит за военными действиями Ирана против США и Израиля. Для Ирана сейчас все складывается хорошо, добавил он.