Более 130 исторических и культурных памятников было повреждено в Иране

Около 130 памятников истории и культуры Ирана получили значительные повреждения в ходе военного конфликта с США и Израилем.

В Иране 131 объект культуры или истории получил повреждения в ходе войны с США и Израиля, сообщила пресс-служба министерства культурного наследия и туризма ИРИ.

"Число поврежденных представляющих ценность всемирных и национальных исторических объектов возросло до 131"

– министерство культурного наследия и туризма

Кроме того, по данным ведомства в ходе военного столкновения значительно пострадали также 64 туристических объекта.

Напомним, ранее МИД страны призвал ЮНЕСКО проявить соответствующую реакцию на происходящие события.

Позднее стало известно о том, что Организация направит группу специалистов для оценки состояния объектов всемирного наследия, пострадавших от военных ударов.