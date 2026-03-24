Более 130 исторических и культурных памятников было повреждено в Иране

Около 130 памятников истории и культуры Ирана получили значительные повреждения в ходе военного конфликта с США и Израилем.
В Иране 131 объект культуры или истории получил повреждения в ходе войны с США и Израиля, сообщила пресс-служба министерства культурного наследия и туризма ИРИ.
"Число поврежденных представляющих ценность всемирных и национальных исторических объектов возросло до 131"
– министерство культурного наследия и туризма
Кроме того, по данным ведомства в ходе военного столкновения значительно пострадали также 64 туристических объекта.
Напомним, ранее МИД страны призвал ЮНЕСКО проявить соответствующую реакцию на происходящие события.
Позднее стало известно о том, что Организация направит группу специалистов для оценки состояния объектов всемирного наследия, пострадавших от военных ударов.