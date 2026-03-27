Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Расимом Балаевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева отправили на церемонию прощания с народным артистом АР Расимом Балаевым траурный венок.

Артиста не стало вчера, он скончался в Стамбуле в результате болезни, тело было перевезено в Баку прошлой ночью.

Церемония прощания проходит в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре сегодня. Расим Балаев будет похоронен в первой Аллее почетного захоронения.