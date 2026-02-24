Ушел из жизни народный артист Азербайджана Расим Балаев

Не стало народного артиста Азербайджана Расима Балаева. Балаев снимался в лентах "Азербайджанфильма", "Мосфильма" и "Узбекфильма".

Народный артист Азербайджана Расим Балаев скончался на 78-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов республики.

По сообщениям СМИ, деятель культуры боролся с тяжелым заболеванием. Печальное известие пришло из медицинского учреждения в Стамбуле.

Кинодебют Балаева состоялся в фильме "Звезды не гаснут", который был снят в 1971 году на Бакинской киностудии. Расим Балаев снимался в Азербайджане, а также участвовал в проектах "Мосфильма" и "Узбекфильма".

После 1990 года Балаев занимал руководящие должности в азербайджанском кинематографе.