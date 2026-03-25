Продукты в России не подорожают из-за цен на нефть – Решетников

Цены на продукты в России не поднимутся на фоне глобального скачка цен на энергоносители, такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников в эфире Первого канала.

По словам министра, рост цен на нефть и газ в мире не отразится на отечественной продукте и ценах.

Он пояснил, что ситуация на энергетическом рынке касается в основном экспорта.

"Скорее речь идет не о продуктовых позициях, речь идет об индексе цен производителей, и в первую очередь о тех позициях, которые мы экспортируем"

– Максим Решетников