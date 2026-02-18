Доходы Азербайджана от экспорта хлопка выросли на 44,5%

Экспорт азербайджанского хлопка на внешние рынки за первые два месяца 2026 года принес республике 41,1 млн $.

Этот результат на 44,5% превышает выручку Азербайджана от продажи хлопка за аналогичный период прошлого года.

- Государственный таможенный комитет

Физический объем отгрузок хлопка из Азербайджана за январь и февраль составил 27,6 тыс т. Это на 48,5% больше, чем за период 2025 года, когда экспорт был ниже на 9,023 тыс т.

Продажа хлопка составила 1,12% от всех экспортных доходов республики с начала 2026 года.

Затраты Азербайджана на закупку хлопка из-за границы за этот же срок выросли на 19,1%. На импорт продукции республика потратила 1,962 млн $, что составило 0,08% от общих расходов страны на ввоз зарубежных товаров.