Семьям погибших от разминирования в Азербайджане выплатят стипендию

Азербайджанские семьи, в которых погибли из-за несчастного случая при срабатывании взрывоопасных боеприпасов во время проведения работ по разминированию, будут получать специальную президентскую выплату, сообщила пресс-служба президента АР.
Соответствующий указ был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Уточняется, что выплата в размере 700 манатов будет начисляться ежемесячно.
Кроме того, соответствующая президентская стипендия полагается и семьям тех, кто умер от рамений, полученных при разминировании.
"Пенсия выплачивается Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за счет расходов, предусмотренных в государственном бюджете для данного Министерства"
– указ президента АР Ильхама Алиева
Также, согласно указу, вся сумма выплаты делится на равные части в соответствии с числом членов семей погибших:
- вдове или вдовцу, а также родителям
- несовершеннолетним детям до 18 лет (в случае, если дети получают образование в учреждениях профессионального образования, среднего специального образования и высших учебных заведениях, до окончания их обучения, но не позже возраста 23 лет)
- братьям и сестрам, которые воспитываются в детских домах
- совершеннолетним детям в случае, если у них есть инвалидность, установленная до 18 лет
- бабушкам и дедушкам при отсутствии других родственников первой очереди.