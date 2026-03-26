Семьям погибших от разминирования в Азербайджане выплатят стипендию

Азербайджанский президент Ильхам Алиев подписал указ он назначении специальной ежемесячной выплаты в размере 700 манатов семьям тех саперов, кто погиб при разминировании.

Азербайджанские семьи, в которых погибли из-за несчастного случая при срабатывании взрывоопасных боеприпасов во время проведения работ по разминированию, будут получать специальную президентскую выплату, сообщила пресс-служба президента АР.

Соответствующий указ был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Уточняется, что выплата в размере 700 манатов будет начисляться ежемесячно.

Кроме того, соответствующая президентская стипендия полагается и семьям тех, кто умер от рамений, полученных при разминировании.

"Пенсия выплачивается Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за счет расходов, предусмотренных в государственном бюджете для данного Министерства"

– указ президента АР Ильхама Алиева

Также, согласно указу, вся сумма выплаты делится на равные части в соответствии с числом членов семей погибших:

- вдове или вдовцу, а также родителям

- несовершеннолетним детям до 18 лет (в случае, если дети получают образование в учреждениях профессионального образования, среднего специального образования и высших учебных заведениях, до окончания их обучения, но не позже возраста 23 лет)

- братьям и сестрам, которые воспитываются в детских домах

- совершеннолетним детям в случае, если у них есть инвалидность, установленная до 18 лет

- бабушкам и дедушкам при отсутствии других родственников первой очереди.