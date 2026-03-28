Цены на алюминий устремились к $3500 после ударов Ирана по заводам в Персидском заливе

Биржевые цены на алюминий устремились к четырехлетнему максимуму после ударов Ирана по производствам в странах Персидского залива.

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца подорожали почти на 6% на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник.

Цена на алюминий в ходе торгов росла до $3492 за тонну, что лишь на $50 меньше, чем максимальные цены за четыре года – $3546,5.

Алюминий взлетел в цене после недавних ударов КСИР по двум алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне, связанным с оборонной промышленностью США. Иран ударил по Emirates Global Aluminium (EGA) в ОАЭ и Aluminium Bahrain (Alba) в Бахрейне. Эмиратский Emirates Global Aluminium – один из крупнейших на Ближнем Востоке производитель алюминия, сообщается о значительном ущербе предприятию. Компания Aluminium Bahrain еще подсчитывает нанесенный ущерб.

Отметим, что в Бахрейне сократили производство алюминия с началом конфликта США и Израиля с Ираном и закрытием Ормузского пролива.

Кроме того, ранее катарская QatarEnergy приняла на фоне иранских атак временно приостановить производство алюминия, удобрений и СПГ.

На страны Персидского залива приходится около 10% всего мирового алюминия, продолжение конфликта и длительная блокада Ормуза может взвинтить цены на металл до рекордных уровней.